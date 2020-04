Frau fährt beim Abbiegen parkendes Auto in Ravensburg an

Beim Linksabbiegen in der Ravensburger Innenstadt hat eine Autofahrerin am Ostermontag zu weit ausgeholt und ist gegen einen parkenden Audi geprallt. Wie die Polizei weiter mitteilt, bog die 63-Jährige gegen 16.30 Uhr von der Frauenstraße nach links in die Herrenstraße ab. Dabei kam sie so weit nach rechts, dass sie an der kompletten Fahrerseite eines vor dem Amtsgericht parkenden Audis entlang schrammte. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf circa 10 500 Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt.