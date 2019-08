Frau beschwert sich über laute Musik und ihr Ex bewirft sie dafür mit Musikbox – aus dem zweiten Stock.

Weil ihr betrunkener Ex in ihrer Wohnung zu laut Musik gehört hat, kam es zu einem Streit der beiden. Dabei beschimpfte er die Frau und demolierte Teile der Inneneinrichtung. Wie die Polizei weiter berichtet, floh die Frau mit ihrem minderjährigen Kind dann in den Garten. Daraufhin warf der 28-jährige Betrunkene eine Musikbox aus dem Fester im zweiten Stock. Er traf die Frau damit und verletzte sie so. Herbeigerufene Polizeibeamte erteilten dem 28-Jährigen einen befristeten Wohnungsverweis, dem er nachkam, heißt es abschließend.