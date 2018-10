Frau beschädigt Auto und fährt davon.

Etwa 600 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 10.15 Uhr auf dem Parkplatz Hirscheck in Ravensburg entstanden. Wie die Polizei berichtet, prallte eine unbekannte Autofahrerin beim rückwärts Ausparken gegen einen parkenden VW-Touran, stieg aus, schaute sich den entstandenen Schaden an und verließ dann die Unfallstelle. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Diese sucht nun weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Verursacherin geben können, und bittet diese sich unter Telefon 0751 / 8033333 zu melden.