Frau bei Unfall von Airbag verletzt

Eine Frau ist bei einem Unfall am Samstag gegen 13.15 Uhr in der Meersburger Straße in Ravensburg leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, geschah der Unfall bei der Einmündung zur Brühlstraße. Eine 55-jährige Citroen-Fahrerin fuhr an einer Ampel langsam an. Eine 19-jährige Mazdafahrerin bemerkte zu spät, dass die 55-Jährige anfuhr und kollidierte mit dem Heck des Citroen. Durch den auslösenden Airbag verletzte sich die Beifahrerin im Mazda leicht. Der Sachschaden beträgt rund 5500 Euro.