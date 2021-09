Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch um kurz nach 12 Uhr auf dem Schussentalviadukt in Ravensburg ist eine 67-jährige Frau leicht verletzt worden. Die Frau hielt laut Polizeibericht mit ihrem Audi auf der B 33 verkehrsbedingt an. Eine nachfolgende 39 Jahre alte VW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Ein Rettungswagen brachte die 67-Jährige in eine Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.