Frau baut Unfall mit 2,5 Promille: Zwei Verletzte

Zwei leicht verletzte Personen und ein Gesamtsachschaden von rund 14 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 12 Uhr auf der Landesstraße 291 ereignet hat. Eine 49-jährige Autofahrerin befuhr die Ravensburger Straße von Kasernen in Richtung Ravensburg, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte auf Höhe Berg mit einer entgegenkommenden 46-jährigen Autofahrerin. Laut Zeugen sei die 49-Jährige bereits vor dem Unfall in Schlangenlinien gefahren, weshalb die Beamten noch an der Unfallstelle einen Atemalkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Beide Autofahrerinnen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallverursacherin wurde dort noch die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und ihr Führerschein beschlagnahmt. Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Einsatzmaßnahmen war die L 291 für dreieinhalb Stunden gesperrt.