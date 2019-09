Frau auf Tanzfläche sexuell belästigt

Eine 20-jährige Frau ist in der Nacht zum Samstag in einer Diskothek in der Ravensburger Südstadt sexuell belästigt worden.

Wie die Polizei mitteilt, berührte sie ein 20-jähriger Mann aus einem Nachbarlandkreis unsittlich auf der Tanzfläche. Das Opfer reagierte verärgert auf den offensichtlich sexuell motivierten Übergriff, was Bekannte der Geschädigten und das Sicherheitspersonal auf den Plan rief, die der Besucherin der Diskothek zur Hilfe kamen, den Tatverdächtigen festhielten und die Polizei verständigten.

Die Ermittlungen wurden am Tatort durch den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Konstanz übernommen. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.