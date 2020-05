Frau übersieht Liegeradfahrer

Glück im Unglück hatte ein Liegeradfahrer, der am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr die Ulmerstraße im Kreuzungsbereich mit der Hähnlehofstraße querte und dabei von einem Auto gestreift wurde. Der Zweiradlenker überquerte laut Polizeibericht bei der für die Fußgänger grün zeigenden Ampel die Fahrbahn in Richtung Schützenstraße, als eine Autofahrerin auf der Geradeausspur fahrend verbotswidrig nach rechts in die Schützenstraße abbog. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Am Liegerad und dem Audi der Frau entstand ein Schaden von mehr als 2000 Euro.