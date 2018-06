Franziska Jehle wird IBL-Meisterin

Mit einer herausragenden Leistung wurde die 15-jährige Franziska Jehle von der LG Welfen in neuer persönlicher Bestzeit IBL-Meisterin in Götzis. Beim 800-Meter-Rennen der weiblichen Jugend U 18 lief das Nachwuchstalent aus Fronhofen in einem taktisch klugen Rennen mit über drei Sekunden Vorsprung in 2:20,57 Minuten zum Titel und verwies Silvana Wuest (Ostschweiz) in 2:24,06 Minuten und Jeniffer Paulic (Voralberg) in 2:30,85 Minuten auf die Plätze. „Ich freue mich riesig über den Sieg und die Zeit, alles hat gepasst“, sagte die Läuferin zur Bestzeit.

Die Schülerin, die von Ihrem Vater Matthäus Jehle, selbst ein erfolgreicher Mittel-und Langstreckenläufer, trainiert wird, konnte schon in der vergangenen Saison mit Top- Platzierungen über 100, 300 und 800 Meter in der Baden-Württembergischen Bestenliste auf sich aufmerksam machen. Ihr nächstes Ziel ist es, die magischen 2:20-Minuten zu knacken und wenn das Training weiterhin so gut läuft, wird das bald möglich sein.

Über 340 der besten Leichtathleten aus den Anrainerstaaten des Bodensees (Allgäu, Hegau, Oberschwaben, Liechtenstein, Voralberg und Ostschweiz) trafen sich bei der Sportgemeinde Götzis zu den Internationalen Bodensee-Leichtathletik-Meisterschaften, um in den verschiedenen Disziplinen ihre Meister zu ermitteln.