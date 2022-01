Franz Lohr spendet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Selten wird das Thema angesprochen und noch seltener hat man die Kraft darüber zu sprechen. Schwerst- oder sterbenskranke Kinder. Dieses Schicksal wünscht man niemandem. Doch leider trifft es manche Familien.

So auch die Familie von Valentina Peter, deren Tochter mit zwölf Jahren mit Krebs diagnostiziert wurde und ein Jahr darauf verstarb. Trotz der schweren Diagnose behielt das tapfere Mädchen ihre Lebensfreude und Zuversicht und gab nie auf, an einen weiteren Tag zu glauben und jeden Augenblick zu genießen.

Während ihrer noch verbliebenden Zeit mit ihr traf die Familie auf unerwartete Schwierigkeiten und Lücken in unserem Gesundheitssystem. Die Signifikanteste war – die unzureichende medizinische häusliche Versorgung, sodass Valentina nicht zuhause Abschied nehmen konnte, sondern sich für das Krankenhaus entschied.

Nach ihrem Tod entschloss sich ihre Familie, ihre Erinnerung am Leben zu halten und anderen Familien in ähnlichen Situationen zu helfen. Die von ihnen gegründete Stiftung Valentina ermöglicht es schwerstkranken Kindern in ihrer letzten Lebenszeit intensivmedizinisch palliativ durch die Uniklinik Ulm versorgt zu werden. So können sie die Zeit, die ihnen noch bleibt, zu Hause bei ihren Familien verbringen und dort in Frieden sterben.

Für diese großartige Leistung und deren Mut möchten auch wir unseren Dank aussprechen und spenden dieses Jahr 5000 Euro. Wir hoffen sehr, dass wir durch diese finanzielle Unterstützung, einigen Familien und auch Kindern deren letzte gemeinsame Zeit wertvoll bereichern können.