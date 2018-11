Franz-Josef Merk hat die Schullandschaft geprägt

Auf dem Friedhof in Mariatal wird heute, Donnerstag, ein Mann zu Grabe getragen, der die Schullandschaft dieser Region jahrzehntelang geprägt hat: Leitender Schulamtsdirektor a. D. Franz-Josef Merk. Der leidenschaftliche Pädagoge, Ökologe, Naturschützer, christliche Gewerkschafter und Pfarrgemeinderat, der tief im christkatholischen Glauben verwurzelt war, ist 92-jährig verstorben.

Kaum als Soldat dem Krieg mit seinen Schrecken entronnen, hatte der in Ummendorf (Kreis Biberach) geborene Lehrer an kleinen Dorfschulen in überfüllten Klassen bis zu acht Jahrgänge unterrichten müssen. Später als Rektor in Laupheim, als Schulrat und schließlich Schulamtsleiter in Ravensburg und im Schloss in Tettnang musste er in seinem riesigen Zuständigkeitsbereich, der von Sipplingen am Bodensee bis ins Allgäu reichte, mit bedrückendem Lehrermangel und Schulraumnot in den beiden Landkreisen Ravensburg und Bodensee fertig werden. 50 000 Schüler sowie 3500 Lehrkräfte an fast 200 Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen waren ihm anvertraut. Zahlreiche Schulbauprojekte, auch das in Bodnegg, hat er auf den Weg gebracht. Mit über 100 Bürgermeistern hatte er zu tun.

Franz-Josef Merk war alles andere als ein Spitzenbeamter, der die Vorgaben der wechselnden Kultusminister in Stuttgart und ihrer Ministerialbürokratie vor Ort beflissen hundertprozentig umsetzte. Das Wohl der Schulkinder stand für ihn immer im Vordergrund. Deshalb versuchte er die schlimmsten Auswüchse der turbulenten 70er-Reformjahre mit ihrem rigorosen Trend zum Schulzentralismus nach Kräften abzumildern. Dabei war ihm bewusst, dass er als „oberschwäbisches barockes Prachtexemplar“, wie ihn Landrat Guntram Blaser bei seiner Verabschiedung 1991 trefflich charakterisierte, bei „denen da oben in Stuttgart“ als eine Art Exot galt. Im Kreise seiner Freunde hat er mehr als einmal geschildert, wie herablassend er bei seinen dienstlichen Besuchen in der Landeshauptstadt mitunter behandelt wurde. Er gehörte zu den profilierten Vertretern dieser Region, die den Verdacht nie ganz loswurden, dass man im pietistisch geprägten Stuttgart im katholischen Oberschwaben noch immer so etwas wie eine Art Kolonie sah. Dadurch ließ er sich aber keineswegs beirren. Stets blieb der gestandene Oberschwabe seinem Grundsatz treu, die Allgewalt des Staates, seiner Ämter und Behörden durch demokratisches ehrenamtliches Engagement an der Basis einzuschränken. Bürgernah und humorvoll – so haben ihn viele ältere Menschen in Erinnerung.

Von seinem Humor zeugt eine Sammlung deftiger Mundart-Sprüche, die während seiner 22 Jahre an der Spitze des Staatlichen Schulamts in Tettnang gesammelt worden sind. Franz-Josef Merk war ein Mann mit kunstgeschichtlichen und landeshistorischen Neigungen. Und er war Ökologe. Hatte er doch sein Studium in Tübingen mit einer wissenschaftlichen Arbeit über ein ökologisches Thema abgeschlossen, zu einer Zeit, als das noch längst nicht das ganz große Thema war.