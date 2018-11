Französisches Theater in Ravensburg

„Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ nach dem Roman von Éric-Emmanuel Schmitt wird am Mittwoch, 21. November, im Konzerthaus Ravensburg gezeigt. Das Stück um die ungewöhnliche Freundschaft zwischen dem jüdischen Jungen Moise und dem muslimischen Ladenbesitzer Monsieur Ibrahim wird in französischer Sprache aufgeführt und eignet sich für Schüler der Oberstufe, heißt es in der Ankündigung.

Paris in den 1960er-Jahren: Ein 14-jähriger jüdischer Junge namens Moise, kurz Momo, freundet sich mit dem muslimischen Ladenbesitzer Monsieur Ibrahim an. Monsieur Ibrahim wird dem Jungen zum zweiten Vater und dessen Weisheit verhilft ihm zu einer neuen Sichtweise auf das Leben. Die beiden schließen den Laden, kaufen ein Auto und machen sich auf eine lange Reise in die Türkei, zum Geburtsort von Monsieur Ibrahim. Dort lernt Moise mit den Derwischen zu tanzen, fängt langsam an, die Geheimnisse des Sich-Besinnens zu verstehen und entdeckt die Poesie Persiens.

In der Geschichte nach dem Roman von Éric-Emanuel Schmitt geht es um Freundschaft, das Gute im Leben und die Notwendigkeit von Toleranz, so die Pressemitteilung. Mit viel Humor und Live-Musik wird die Inszenierung auf die Bühne gebracht. Gaspard Legendre führte dabei Regie. Die besonderen Kostüme, entworfen von Morwennas Spagnol, die Originalmusik von John Kenny und eine Kulisse des preisgekrönten Bühnenbildners Jörg Bess runden das Gesamtbild ab.

„Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ war ursprünglich schon als Theaterstück von dem französischen Schriftsteller Éric-Emmanuel Schmitt verfasst worden, bis er es zu einer Erzählung umarbeitete, die 2001 als zweites von vier Büchern der Reihe „Cycle de l’invisible“ veröffentlicht wurde, heißt es im Pressetext weiter.

Die deutsche Erstausgabe erschien 2003 und stand zwei Wochen lang auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste. 2004 gewann das Werk den Deutschen Bücherpreis, Publikumspreis. 2003 wurde das Buch mit Omar Sharif in der Hauptrolle verfilmt. Dieser erhielt 2004 den César als bester Hauptdarsteller. „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ im Konzerthaus beginnt um 19 Uhr und dauert rund eineinhalb Stunden.Der Eintritt kostet 18 Euro für Erwachsene und neun Euro für Schüler. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist Information Ravensburg am Marienplatz unter der Telefonnummer 0751 / 82800 oder per E-Mail unter tourist-info@ravensburg.de