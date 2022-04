Gitarrist Frank Gambale gastiert am Sonntag, 24. April, in der Ravensburger Zehntscheuer. Der Australier ist einer der wichtigsten Vertreter des Fusion-Sounds zwischen Jazz und Rock, und hat eine ganz eigene Technik erfunden, heißt es in einer Vorschau des Veranstalters. Er kommt mit einem hochkarätigen Quartett in die Zehntscheuer. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Infos und Tickets unter www.jazztime-ravensburg.de