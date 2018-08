Frühes erstes Heimspiel der Saison

Zugegeben: die Spielzeit ist noch fast jungfräulich. Die Bilanz des Fußball-Oberligisten FV Ravensburg ist lupenrein. Drei Pflichtspiele hat die Mannschaft von Steffen Wohlfarth bisher absolviert, drei Mal ging Ravensburg im Pokal und am ersten Spieltag in der Oberliga als Sieger vom Platz. Trotzdem läuft längst nicht alles rund. Gerade die Verletzungsprobleme bereiten dem Trainer Sorgen. Am Samstag steht das erste Heimspiel der Saison gegen den FC Germania Friedrichstal an. Angepfiffen wird für einen Heimspielauftakt ungewöhnlich früh – um 14 Uhr.

„Müssen uns für Siege nicht entschuldigen“

„Wir haben eine gute Frühform, das stimmt“, sagt Wohlfarth. „Aber man darf das auch nicht überbewerten. Im Pokal gegen die beiden Landesligisten haben wir uns schon auch schwergetan.“ In der ersten Pokalrunde gewann der FV in Biberach (2:0), am vergangenen Mittwoch besiegte Ravensburg den SV Sulmetingen mit 2:1. Dazu gab es am ersten Spieltag der Oberligasaison einen 2:1-Sieg beim SGV Freiberg. „Gerade in der ersten Halbzeit gegen Freiberg haben wir eine gute Leistung gezeigt“, lobt der Trainer. „Und wir müssen uns für die Siege ja auch nicht entschuldigen, brauchen da nichts schlecht zu reden.“ Die Vorfreude bei Trainer und Team vor dem ersten Heimspiel am Samstag ist groß. „Wir haben uns schon letzte Woche gefreut, dass es endlich los geht“, verrät Wohlfarth. „Die Vorbereitung ist immer zäh, da weiß man auch nie so genau, wo man steht.“

Unter ganz anderen Vorzeichen geht der Gegner aus Friedrichstal in die Partie am Samstag. Für den Aufsteiger setzte es am ersten Spieltag eine 0:7-Heimklatsche gegen den Bahlinger SC. Trotzdem: „Das Ergebnis von vergangener Woche interessiert am Samstag überhaupt nicht“, stellt Wohlfarth klar. „Das gilt für unser Spiel in Freiberg, aber vor allem für das unseres Gegners.“ Der FV-Coach erwartet einen Gegner, der erst einmal um eine sichere Verteidigung bemüht sein und dementsprechend tief stehen wird. Mit dieser Ausrichtung gingen auch die Landesligisten aus Biberach und Sulmetingen in ihre Pokalspiele und bereiteten dem FV so Probleme. „Auch spielerisch hat Friedrichstal was drauf, sonst wären sie nicht aufgestiegen“, warnt Wohlfarth. „Wir müssen auf jeden Fall an unsere Leistungsgrenze gehen.“ Wenn im Spiel der Ravensburger etwas besser werden muss, dann die eigene Chancenverwertung. Gerade in Freiberg machte der FV viel zu wenig aus seinen Möglichkeiten. Wohlfarth sieht das gelassen: „Bei der Chancenverwertung gehört auch Glück dazu, ich kenne das als Stürmer ja selber. Aber wir brauchen bedingungslose Konsequenz und den absoluten Willen vor dem Tor.“

Sieben Spieler verletzt oder angeschlagen

Größeren Anlass zur Sorge gibt dem FV die eigene Personalsituation. Sebastian Mähr, Moritz Jeggle und Sebastian Reiner fallen weiterhin aus, zumindest Reiner soll in der kommenden Woche aber wieder ins Training einsteigen. Hinzu kommt Jascha Fiesel, der in Freiberg verletzt vom Platz musste und wohl ebenfalls länger nicht zur Verfügung steht. Fraglich ist außerdem der Einsatz von Jona Boneberger, der sich im Pokal in Sulmetingen die Nase brach. Felix Hörger und Burhan Soyudogru sind wieder ins Training eingestiegen, ob es aber schon gegen Friedrichstal zu einem Einsatz reicht, bleibt fraglich.

Probleme in der Chancenverwertung, dazu Verletzungssorgen – das schreit eigentlich nach einem Einsatz des Trainers Wohlfarth, der ja in der letzten Saison noch selber auf Torejagd ging und auch am Mittwoch im Pokal noch Spielzeit bekam. „Das will ich eigentlich vermeiden“, meint er, der einen ganz anderen Plan hat: „Viel lieber nehme ich Spieler aus der U 23 oder der U 19 mit auf die Bank.“ Trotzdem: Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Ravensburg und Friedrichstal im Mai 2016 endete mit 3:2 für die Germania. Doppeltorschütze für Ravensburg damals: Ein gewisser Steffen Wohlfarth.