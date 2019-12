Früherer Ravensburger Chefarzt ist verstorben

Er gilt als ein innerer Erneuerer der Ravensburger Kinderklinik, der laut Oberschwabenklinik entscheidende Weichen für den anerkannt hohen Stand der heutigen Medizin für Kinder und Jugendliche gestellt hat. 22 Jahre habe Professor Peter Tosberg als Chefarzt am Kinderkrankenhaus St. Nikolaus gewirkt und sei darüber hinaus eine bekannte Persönlichkeit in Ravensburg gewesen. Im Alter von 89 Jahren sei er in der vergangenen Woche verstorben.

Bis ins hohe Alter sei Tosberg seinem „Niki“, wie das Kinderkrankenhaus im Volksmund hieß, verbunden geblieben. Vor zwei Jahren kam er anlässlich des Umzugs der Klinik für Kinder und Jugendliche noch einmal zu einer Pressekonferenz an seine alte Wirkungsstätte. Mit dabei war Schwester Makrina von den Franziskanerinnen von Reute, die lange vor Tosberg an der Kinderklinik tätig gewesen war. Nachdem am 1. Oktober 1973 der neue Chefarzt gekommen war, habe sich „unsagbar viel zum Guten verändert“, berichtete die Ordensfrau.

„Er lebte für das Krankenhaus“

Peter Tosberg war laut Mitteilung einer von drei Chefärzten des Kinderkrankenhauses, das zu jener Zeit noch eine selbständige Einrichtung und noch nicht ins St.-Elisabethen-Klinikum integriert war. „Er lebte für das Krankenhaus. Fast jede Nacht kam er ein- bis zweimal zu einem Notfall. Wir nannten ihn Professor Blaulicht“, erinnerte sich Schwester Makrina. Wobei das „Blaulicht“ bildlich gemeint war. Laut Zeitzeugen sei Tosberg vorwiegend auf dem Fahrrad unterwegs gewesen.

Der neue Chefarzt habe Regeln über Bord geworfen, die zum Teil noch aus der Zeit des ersten Ravensburger Kinderkrankenhauses an der Kapuzinerstraße stammten. „Die Eltern durften die Kinder nur einmal die Woche für eine Stunde sehen, durch eine Glasscheibe“, erzählte Schwester Makrina. „Erst als Professor Tosberg kam, hat sich das zum Glück geändert.“ Es war äußerliches Zeichen für einen inneren Wandel, der mit dem neuen Chefarzt Einzug gehalten habe.

An den richtigen Stellen Weichen gestellt

1978 wurde das ans Kinderkrankenhaus angebaute Personalwohnheim eröffnet. Parallel dazu entwickelte sich die Medizin weiter. Peter Tosberg baute laut Mitteilung am „Niki“ die Früh- und Neugeborenenmedizin auf. Die bildgebende Diagnostik auch bei Kindern und Jugendlichen, eine damals noch eine ganz junge Disziplin, habe sich Bahn gebrochen. Als er am 30. November 1995 in den Ruhestand trat, seien an den richtigen Stellen die Weichen für die Zukunft der Kinder- und Jugendmedizin in Ravensburg gestellt gewesen. Erst ein Jahr zuvor sei die Neonatologie auf zwölf Betten ausgebaut worden.

Auch nach seinem Ausscheiden als Chefarzt sei Tosberg eine in Ravensburg bekannte und beliebte Persönlichkeit geblieben. Oft habe man ihn Richtung Flappach radeln sehen, wo er viele seiner mittlerweile erwachsenen gewordenen kleinen Patienten von einst wieder sah. Dankbar würden sich an ihn auch viele Kinderärzte erinnern, die in seiner Zeit am St. Nikolaus ihre Ausbildung durchlaufen haben.