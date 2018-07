Fröhliche Gesichter beim Eschacher Kinderfest.

Beim jährlichen Eschacher Kinder-, Kirchen- und Gemeindefest fand am Sonntagnachmittag der Höhepunkt, der Festumzug statt. Hunderte begeisterte Kinder, mit ihren Eltern, Lehrern und Betreuer, zogen bei hochsommerlichen Temperaturen durch den Ort. Mit dabei die Weißenauer Trommler und die Musikkapelle Gornhofen. Bereits am Vortag fand der Frohe Auftakt, das zwölfte Bogenschießen und ein Open-Air-Konzert statt. Am Sonntagmorgen stand dann der ökumenische Familiengottesdienst auf dem Progamm.