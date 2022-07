Fotoausstellung „Lippenbekenntnisse“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In nur zwei Stunden verwandelte sich am Samstag, 2. Juli das „Firle und Franz“, der Ravensburger Laden für Eco- und Fairfashion, in eine Galerie. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Feministischer Salon“ zeigte die Fotografin Rahel Maria Locher mit ihrer Ausstellung „Lippenbekenntnisse“ circa 24 großformatige Fotografien verschiedener Vulven. Die Fotos sind größtenteils schwarzweiß, zum Teil auch in Farbe. Bei der Wahl des Bildausschnitts setzt Rahel Locher den Fokus durch die Lichtgestaltung ganz auf die Vulva und die Vulvalippen, der Rest des Körpers der fotografierten Frauen bleibt im Dunkeln. So entstehen ästhetische Aufnahmen ganz verschiedener Vulven, ohne den weiblichen Körper zu sexualisieren. Genau darum geht es der Fotografin: „Mein Projekt kämpft gegen den gesellschaftlich auferlegten Druck, sich bestimmten Schönheitsidealen unterzuordnen. Es hinterfragt den Trend zur ständigen Selbstoptimierung und möchte das Tabuthema Vulva aufbrechen. Die Ausstellung soll Menschen die Möglichkeit bieten, sich ein realistisches Bild von der Vielfalt des weiblichen Geschlechtsorgans zu machen.“

Über diese Themen, Ideen zur Verbesserung der sexuellen Bildung und eigene Erfahrungen konnten die zahlreichen Besucher*innen der Ausstellung mit der Fotografin ins Gespräch kommen. Denn, so die Künstlerin (und Sekundarschullehrerin): „Begriffe sind wichtige Werkzeuge und erschaffen Wirklichkeit. Es heißt „Vulvalippen“ und nicht „Schamlippen“, denn sie sind nichts, wofür sich Mädchen und Frauen schämen müssten.“

Auch unter den Besucher*innen selbst, die mit großer Altersspanne die Ausstellung von Anfang bis Ende des Abends zahlreich besuchten, fand ein reger Erfahrungsaustausch statt. Abgerundet wurde die Ausstellung mit einem Büchertisch von Anna Rahm, die passend zur Veranstaltung Lektüre zusammenstellte.