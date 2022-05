Foto-Wettbewerb: Schickt uns eure Maibaum-Bilder aus dem Kreis Ravensburg

Der kalte Corona-Winter ist vorbei und die ersten Frühlingstage haben den Kreis Ravensburg wach geküsst. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eines für den Start in den Sommer: Der Maibaum.

Nach der Pandemie wird das Maibaumstellen an vielen Orten wieder größer gefeiert und Schwäbische.de will dabei sein. Dazu brauchen wir eure Hilfe. Ob großer Baum oder klein, ob auf dem Dorfplatz oder im eigenen Garten: Schickt uns eure Fotos von den schönsten Maibäumen in Oberschwaben und dem Allgäu.

So könnt ihr mitmachen

Auf Schwäbische.de können Leserinnen und Leser am Mittwoch, 4. Mai, dann abstimmen, welcher Maibaum der schönste ist. Anschließend wird der Gewinner-Baum in der Schwäbischen Zeitung präsentiert.

Das brauchen wir von euch: Zwei Fotos vom Maibaum deiner Wahl (einmal im Querformat-Foto und einmal Hochformat-Foto), deinen Namen und Informationen zum Standort des Maibaumes. Das schickt ihr an redaktion.ravensburg@schwaebische.de. Schwäbische.de freut sich auf eure Einsendungen.