Neue Werke aus der Serie „Fragments Of A Forgotten Symphony“ des Ravensburger Fotografen Daniel Ricardo González und seiner Kollegin Michaela Kindle sind von jetzt an und noch bis mindestens Ende Januar 2022 bei WohnraumGarten in Ittenbeuren zu sehen.

Die Foto-Collagen waren zuletzt in Basel, Luxemburg und aktuell noch in Madrid. Das Werk „Mingle“ etwa wurde in die Kunstsammlung der F. Hoffmann-La Roche AG gekauft.