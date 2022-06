Foto-Aktion: Schicken Sie uns Ihre schönsten Ferienbilder aus dem Kreis Ravensburg

Die Pfingstferien sind im vollen Gange und viele Familien fahren nicht etwa nach Italien oder fliegen nach Mallorca – sie verbringen ihre Ferien hier im wunderschönen Kreis Ravensburg.

Egal ob Fahrradtour, kurzer Campingtrip, Ausflug zum See oder Museumsbesuch – Schwäbische.de will zeigen, wie schön der Urlaub in Oberschwaben und im Westallgäu ist. Machen Sie mit und schicken Sie uns ihre Lieblings-Fotos vom Urlaub vor der eigenen Haustür.

Wir brauchen Sie

So geht‘s: Schicken Sie uns ein Foto von Ihrem Urlaub, Tagestrip, Fahrradtour oder anderes per Mail. Außerdem Ihren Namen und einige Sätze mit Informationen zum Foto. Das schicken Sie dann an Kreis-Reporter Emanuel Hege (e.hege@schwaebische.de).

Alle Einsendungen werden ab Donnerstag, 16. Juni um 15 Uhr auf Schwäbische.de präsentiert. Wir freuen uns auf Ihre Fotos.