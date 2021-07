Fortbildung-Netzwerk Demenz bietet kostenfreie Fortbildung an

Eine neunteilige kostenfreie Fortbildungsreihe für pflegende Angehörige und ehrenamtlich Betreuende zum Thema „Demenz“ bietet das Fortbildung-Netzwerk Demenz ab Mitte September an zwei Standorten im Landkreis an. Ab Dienstag, 14. September, finden die Seminare in Altshausen im katholischen Gemeindehaus St. Michael (Ebersbacher Str. 6) immer dienstags von 14 bis 17 Uhr statt. Ab Mittwoch, 15. September, beginnen die Seminare in Leutkirch im Bocksaal (Gänsbühl 7) immer mittwochs von 14 bis 17 Uhr.

Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, die Versorgung und die Lebensumstände für Menschen mit Demenz zu verbessern, Fragen zu klären, Angehörige und Betreuende zu stärken und so ein würdevolles Zusammenleben zu ermöglichen, wie es in einer Mitteilung des Landratsamts heißt. Verschiedene Fachreferenten vermitteln Wissen und alltagstaugliche Hilfe für den Umgang mit Demenz.

Schwerpunktmäßig werden die folgenden Themen behandelt: das Krankheitsbild Demenz, wertschätzender Umgang und Kommunikation mit demenzkranken Menschen, Informationen zu Hilfen und Angeboten im Landkreis/der Pflegeversicherung und verschiedene Bewegungs- und Aktivierungsangebote. Themenvertiefungen wie Humor und Demenz, Musik und Demenz, Aromapflege bei Demenz, Kinästhetik sowie Ernährung bei Demenz zeigen weitere wertvolle Zugänge zur Welt der/ des Demenzkranken auf.

Anmeldeschluss ist am Dienstag, 7. September. Die Anmeldung ist möglich beim Fortbildung-Netzwerk Demenz, Marion Müller, Telefon 0751/76012040, oder per E-Mail an marion.mueller@zfp-zentrum.de