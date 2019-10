Forschertag für Viertklässler

Der erste MINT-Forschertag (Mathematik, Naturwissenschaft und Technik) im Ravensburger Albert-Einstein-Gymnasium steht bevor. Am Samstag, 9. November, können interessierte Viertklässler aller Grundschulen von 9 bis 12 Uhr daran teilnehmen, teilt die Schule mit. In den drei Bereichen Robotics, Physik und Chemie soll das Interesse an den Naturwissenschaften geweckt werden, insbesondere auch für Mädchen. In kleinen Workshops werden Roboter mittels Tablets selbständig programmiert und gesteuert, Leuchttürme mit wenigen Utensilien zum Leuchten gebracht und Wasser zu Wein gemacht. Der Forschertag ist inklusive Verpflegung kostenlos. Es wird um Anmeldung gebeten bis Montag, 4. November, online unter www.aegrv.de oder telefonisch unter 0751 / 82342.