Formkurve von Daniel Gathof steigt

Mountainbikeprofi Daniel Gathof vom KJC Ravensburg hat sich bei der Nordschwarzwald-Trophy seinen ersten Saisonsieg geholt. Nach Wettkämpfen in der Schweiz und im bayerischen Lohr am Main, zeigte seine Formkurve zuletzt immer mehr nach oben.

Nachdem coronabedingt der ganze Juni dünn mit Rennen gesät war, ging es im Juli nach St. Moritz zum Engadin-Bike-Giro in die Schweiz. Das dreitägige Etappenrennen konnte der Vogter Daniel Gathof auf Rang 13 beenden und fand dabei nach eigenem Bekunden noch nicht ganz zu seinem Rennrhythmus. Weiter ging es nach Lohr am Main, einem der ältesten deutschen Mountainbike-Marathons und auch einem der ersten 2021 auf deutschem Boden. Hier war Gathof lange Zeit Bestandteil der Spitzengruppe, welche am Ende das Podium unter sich ausmachen sollte und erreichte einen zufriedenstellenden sechsten Platz (Rang zwei in der Altersklasse).

In Schömberg bei der Nordschwarzwald Trophy sollte der Knoten dann schließlich platzen. Das Rennen über 72 Kilometer und 2300 Höhenmeter war gespickt mit etlichen Trails, was Gathof sehr entgegen kam. Während man die erste Hälfte des Rennens noch zu dritt unterwegs war, setzte sich der Vogter zusammen mit einem anderen Radfahrer nach vorne ab. Mit dem Wissen um die letzten Meter und um den extrem steilen Skihang wollte Gathof die Entscheidung vorher suchen. Nach mehreren Tempoverschärfungen konnte er alleine die Spitze übernehmen und dem Sieg in Schömberg solo entgegenfahren. „Ein erleichterndes Gefühl, nach eineinhalb Jahren mal wieder ganz oben zu stehen“, freute sich Daniel Gathof.