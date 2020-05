Forcam unterstützt die Kinderstiftung

Eine Spende in Höhe von 5000 Euro hat die Kinderstiftung Ravensburg jetzt von den Mitarbeitern des Ravensburger Fabrik-IT-Spezialisten Forcam erhalten. „Wir sind stolz darauf, dass ein so großer Betrag zusammengekommen ist“, sagte Co-CEO Oliver Hoffmann. Wie die Kinderstiftung mitteilt, übergab er zusammen mit Co-CEO Andrea Rösinger und Personalmanagerin Ann-Kathrin Balle in Weissenau im Namen der Belegschaft einen entsprechenden Spendenscheck an Vertreter der Kinderstiftung Ravensburg.

Das Geld sei bei der Kinderstiftung Ravensburg gut angelegt und komme direkt dort an, wo es benötigt werde. Hintergrund der Spende ist der 80. Geburtstags von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp. Er ist seit Mitte vergangenen Jahres Mehrheitsgesellschafter bei Forcam. Die Mitarbeiter wollten Dietmar Hopp laut Mitteilung zu seinem runden Geburtstag eine Freude bereiten.

Ulrike Schreiner-Luik, Ehrenamtskoordinatorin der Kinderstiftung Ravensburg, dankte für das große Spendenengagement und sagte, mit dem Spendengeld könne die Kinderstiftung Familien, die finanziell nicht auf der Sonnenseite stehen, im Rahmen der Notfallhilfe schnell und unbürokratisch helfen oder das Geld in individuelle Bildungs- und Fördermaßnahmen oder Projekte investieren.