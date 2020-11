Forcam erhält Innovationspreisdes Landes

Für ihre „Industrial Internet of Things (IIoT)“-Plattform ist die Forcam GmbH aus Ravensburg mit den Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Die Verleihung des mit 7500 Euro dotierten Preises wurde laut Pressemitteilung des Landeswirtschaftsministeriums im Livestream übertragen.

Mit dem „Dr.-Rudolf-Eberle-Preis“ werden alljährlich mittelständische Unternehmen für ihre herausragenden Entwicklungen und Anwendungen neuer Technologien ausgezeichnet. „Wir brauchen in dieser schwierigen Zeit mehr denn je innovative Ideen, die möglichst rasch umgesetzt und auf den Markt gebracht werden“, so Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Die Plattform aus Ravensburg sei vergleichbar mit einem modernen Smartphone: Es sind bereits Apps vorinstalliert, der Nutzer kann gleichzeitig jede gewünschte weitere App downloaden. Unternehmen können die Plattform-Lösung schlüsselfertig für die Fabrik der Zukunft nutzen und gleichzeitig beliebig frei erweitern, heißt es in der Begründung.