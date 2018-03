Footballer schauen den Super Bowl mit Fans

Es ist eines der größten Sportereignisse der Welt: der Super Bowl. Die Meisterschaft in der National Football League (NFL) zieht weltweit die Massen vor den Bildschirm. Auch in Ravensburg treffen sich Footballfans, um das Duell der New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr) im Restaurant 1881 in der Ravensburger Eissporthalle zu schauen.

Ein Großteil der Spieler der Razorbacks wird sich den Super Bowl im 1881 anschauen. Auch der Football-Abteilungsleiter Frank Kienzle sowie Razorbacks-Cheftrainer John Gilligan sind mit dabei. „Ich bin wieder für den Außenseiter“, sagt Kienzle, der also den Philadelphia Eagles die Daumen drückt. Im vergangenen Jahr hätte Kienzle gerne die Atlanta Falcons als Super-Bowl-Sieger gesehen, in einem dramatischen Finale setzten sich allerdings doch noch die New England Patriots durch.

Dass durch die NFL-Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen die Aufmerksamkeit für American Football in Deutschland gestiegen ist, merken auch die Razorbacks. „Wir hatten in der abgelaufenen Saison im Schnitt 1100 Zuschauer bei unseren Heimspielen“, meint Kienzle. „Auch der Zulauf für unsere zweite Mannschaft ist groß.“ In der Saison 2017 wurden die Ravensburger Zweiter in der German-Football-League 2 Süd.

Beginn ab 16 Uhr

Auch in der kommenden Saison peilen die Razorbacks die vorderen Tabellenregionen an. Zwar ist Cheftrainer Gilligan bereits wieder in Ravensburg, doch noch sind die Spieler im Wintertraining im Fitnessstudio. Nach der Fasnet startet die zweite Mannschaft mit dem Training, im März dann die GFL-2-Mannschaft. „Wir werden komplett neue Importspieler haben“, verrät Kienzle. Die Gespräche mit den US-amerikanischen Spielern seien schon sehr weit fortgeschritten. „Noch ist aber nichts spruchreif.“ Und zumindest am Sonntag gilt die volle Aufmerksamkeit dem Super Bowl.

Die Super-Bowl-Party im 1881 beginnt am Sonntag ab 16 Uhr. Zunächst wird das Spiel der Towerstars in der DEL 2 bei den Löwen Frankfurt gezeigt. Im 1881 gibt es American Food, Tischkicker, Pokertische und Spielekonsolen. Ab 22.50 Uhr beginnt die Übertragung des Super Bowls.