Folk-Pop-Frühstück lädt wieder zu musikalischem Morgen ein

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr wird am Samstag, 21. September, das Folk-Pop-Frühstück auf der Terrasse des Café Miteinander in der Herrenstraße 47 veranstaltet. Von 11 bis 14 Uhr kann bei freiem Eintritt neben Frühstück oder Kaffee und Kuchen musikalischen Beiträgen gelauscht werden, so die Veranstalter. Dreimal im Jahr spielen Künstler aus der Region handgemachte Livemusik. Diesmal sind mit dabei: ImproPopArt mit Gute-Laune-Impromusik, Zaubermedizin mit Singer-Songwriter Benjamin Albrecht sowie das Startrio mit Modern Folk. Als Veranstaltungsort habe sich die einladende Terrasse des Café Miteinanders bewährt, heißt es weiter. Hier absolvieren Jugendliche und junge Erwachsene des Berufsbildungswerks Adolf Aich der Stiftung Liebenau ihre Praktika und Ausbildung. Bei Regen entfällt das Event. Weitere Informationen und Termine sind auf der Homepage der Organisatoren Niko Andresen und Dieter Birkendahl unter www.musik-und-impro.de zu finden. Foto: Mehrgenerationenhaus