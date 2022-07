Fohlenschau prämiert junge Pferde

Der Pferdezuchtverein Ravensburg lädt am Sonntag, 10. Juli, ab 9 Uhr zur jährlichen Fohlenschau auf die Reitanlage des Reit- und Fahrvereins Fronhofen e.V. ein. Neu im Programm ist von 11 bis 13 Uhr kostenloses Pony-Reiten für die kleinen Zuschauer.

Etwa 60 Fohlen werden freilaufend neben ihren Müttern einem Richtergremium vorgestellt. Bei der Beurteilung werden neben der Note für die Bewegungsqualität auch der Typ, die Korrektheit und der Gesamteindruck bewertet. Die Fohlen sind in drei verschiedene Gruppen eingeteilt, es gibt dressur- und springbetont gezogene Fohlen und eine Gruppe für Reitpony-Fohlen. Zuerst sind die Ponys an der Reihe, danach sind die dressurbetont gezogenen Fohlen dran. Am Nachmittag geht es mit den Fohlen mit dem Zuchtschwerpunkt „Springen“ weiter.

Die Väter der Fohlen sind erfolgreiche Hengste sowohl aus der Landeszucht als auch aus dem ganzen Bundesgebiet. Ziel ist es, für sein Fohlen die Goldplakette zu erringen. Diese sogenannten „Goldfohlen“ stellen sich dann im direkten Anschluss erneut der Jury. Hier werden die Sieger- und die Reservesieger gekürt.

Traditionell erhielten die Fohlen bei der Fohlenschau auch den sogenannten Fohlenbrand auf den linken Hinterschenkel. Dieser wurde aber zwischenzeitlich von einem elektronischen Transponder abgelöst. Er wird den Fohlen am Hals unter die Haut eingepflanzt. Dieser Chip ermöglicht die lebenslange Identifizierung des Pferdes.

Für die Pferde und die Züchter ist die Fohlenschau der erste öffentliche Auftritt der kleinen Vierbeiner. Der Eintritt zur Fohlenschau ist frei. Die Veranstaltung ist bewirtet, in der Mittgspause wird ein Mittagessen angeboten.