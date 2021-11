FN-Ranglisten 2021 weist Reiter aus Oberschwaben auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die sportlichen Erfolge der Pferdesportler in Deutschland werden alljährlich von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung in Warendorf ausgewertet. Sie erstellt damit die nationalen Ranglisten. Auch Pferdesportler aus dem Pferdesportkreis Oberschwaben finden sich mit beachtlichen Platzierungen auf diesen Ranglisten: Zu den besten Dressurreitern in Deutschland gehört zum Beispiel Jasmin Schaudt vom Reitverein Herbertingen. Sie erreichte im Laufe der Saison 16.088 Punkte und damit Rang 56. Nicole Isser aus Weingarten/Württemberg, für den RFV Oberschwaben in Weingarten startend, steht auf Platz 78 mit 12.467 Punkten. Marcel Wolf aus Bad Waldsee errang 10.058 Punkte und damit Platz 119. Die Rangliste der Dressurreiter umfasst genau 1000 Sportlerinnen und Sportler dieser Disziplin.

Auch bei den Springreitern gibt es Sportler aus Oberschwaben, die sich auf nationalen und internationalen Turnieren als erfolgreiche Oberschwaben erwiesen haben: Auf Rang 68 liegt Marcel Marschall aus Heiligkreuztal, der 27.352 Punkte gesammelt hat. Sönke Aldinger, gebürtig aus Bad Saulgau und aktuell als selbständiger Reiter- und Pferdeausbilder in Reutlingen lebend, liegt mit 21.234 Punkten auf Rang 102 knapp über der „Schallmauer der 100 Besten“ der genau 1000 Personen umfassenden Rangliste. Bei den Fahrsportlern gibt es nach Anspannungsarten verschiedene Ranglisten. Claudia Gschwind vom RFV Waldburg steht mit ihrem Zweispänner auf Rang 21.