Flüchtlings- und Armutshilfe

Gutes tun beim Einkaufen von Lebensmitteln - das macht die Aktion „Kauf eins mehr“ in Ravensburg möglich. Haltbare Lebensmittel sind besonders nötig.

In Ravensburg findet am Samstag, 3. Dezember von 9 bis 17 Uhr in folgenden Märkten die Aktion „Kauf eins mehr“ zu Gunsten der Tafel Ravensburg statt: Kaufland Ravensburg, Aldi Ravensburg und Edeka Weststadt. Hier stehen ehrenamtliche Mitarbeitende des Tafelladens und nehmen die gespendeten Lebensmittel entgegen und fahren diese anschließend in das Lager der Tafel Ravensburg.

Benötigt werden haltbare Lebensmittel wie Konserven, Nudeln, Reis, Kaffee, Zucker, Waschmittel und Körperpflegeprodukte. „Wer für diese Aktion spendet, hilft allen Bedürftigen in unseren Städten direkt und unbürokratisch“, sagen die Tafelleitungen Walter Lehmann und Siegfried Müller. Auch unabhängig von der Ukraine-Krise sind viele Menschen in einer sozialen Notlage. Durch den massiven Zustrom von weiteren geflüchteten Menschen steigt aber die Zahl der Tafelkunden kontinuierlich.

Aufgrund von Nahrungsmittelmangel muss aktuell der Zugang zur Tafel bereits begrenzt werden. Daher brauchen die Tafeln dringend Lebensmittel. Im Laufe des Kalenderjahres 2022 hat sich die Zahl der Tafelkunden in Ravensburg mehr als verdreifacht. Regelmäßig sucht die Tafel auch neue Ehrenamtliche als Fahrer, um die Waren einzusammeln oder im Laden für die Vorsortierung und den Verkauf.

Auch schon vor 9 Uhr kann in den teilnehmenden Ravensburger Märkten gespendet werden. Hinter den Kassen stehen Einkaufswagen, in welche die Spendenware gelegt werden können.