Flucht vor der Polizei durch Wohngebiet

Äußerst gefährlich und rücksichtslos war laut Polizeibericht das Verhalten eines Autofahrers, der am frühen Sonntag in der Ravensburger Südstadt vor der Polizei flüchten wollte. Der 37 Jahre alte Fahrer eines Opel Corsa sollte kurz vor 6.45 Uhr an der Straßenecke Jahnstraße/ Robert-Bosch-Straße von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Die vielfachen Anhaltsignale ignorierte der aus Richtung Weißenau kommende Opelfahrer jedoch und fuhr zügig Richtung Innenstadt davon.

Mit mehreren Polizeistreifen, die daraufhin die Verfolgung des Wagens aufnahmen, lieferte er sich eine Verfolgungsfahrt von der Lortzingstraße und der Hindenburgstraße in die Weißenauer Straße. Teilweise fuhr er dabei mit mehr als dem doppelten der erlaubten Geschwindigkeit und nahm dabei auch auf 30er-Zonen keine Rücksicht. Im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Jahnstraße fuhr er über die Gegenfahrbahn und riskierte damit bewusst einen Unfall mit entgegenkommenden Fahrzeugen. In der Seestraße gelang es einer Polizeistreife, den Wagen des 37-Jährigen zu stoppen.

Eine Kontrolle ergab, dass der Fahrer weder unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand. Auch andere Hinweise darauf, was den Fahrer zu einer so riskanten Flucht vor der Polizei veranlasst hatte, fanden sich nicht. Der Fahrer, der sich sichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in eine Fachklinik gebracht. Die Polizei bittet nun Personen, die durch das Verhalten des Fahrers in irgendeiner Weise gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu melden.