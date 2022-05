Flohmarkt lockt zahlreiche Schnäppchenjäger nach Ravensburg

Nach zweijähriger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie hat es am Samstag endlich wieder den beliebten großen Flohmarkt in der Ravensburger Innenstadt gegeben.

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, auch von auswärts, nutzten das sommerliche Wetter, um rauszugehen und an den vielen Ständen nach Schnäppchen zu stöbern. Ob Kleidung, Geschirr, Bücher, Antiquitäten oder andere Dinge fürs traute Heim – die Besucherinnen und Besucher konnten bei ihrem Bummel über den Marienplatz und die Bachstraße vieles ergattern, was die Standbesitzer loswerden wollten und die Käuferherzen höher schlagen ließ. So wechselten auch Spielsachen und Dekoartikel ihren Besitzer.

Abendflohmarkt ist am 20. August

Die nächste Möglichkeit in der Ravensburger Innenstadt nach Schnäppchen von Privatverkäufern zu jagen, soll es am Samstag, 20. August, beim Abendflohmarkt von 16 bis 22 Uhr geben. Der Bewerbungsschluss für Verkäufer endet am 31. Mai. Anmeldeformulare gibt es auf der Homepage der Stadt Ravensburg (www.ravensburg.de). Den dortigen Angaben zufolge wird es in diesem Jahr übrigens keinen Kinderflohmarkt geben. Der Grund ist die Baustelle am Holzmarkt, die voraussichtlich bis Ende 2023 besteht.