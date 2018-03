Flohmärkte im Mehrgenerationenhaus Gänsbühl

Das Mehrgenerationenhaus Gänsbühl in Ravensburg veranstaltet über das Jahr hinweg immer wieder Flohmärkte. So sollen laut Pressemitteilung Menschen mit weniger Geld unterstützt und Ressourcen geschont werden. Am Freitag, 23. März, startet wieder der Bücherflohmarkt im Freien in der Herrenstraße 43 in Ravensburg. Hier können Tag und Nacht Bücher zu günstigen Preisen erworben werden.

Jeweils am ersten Samstag nach den Oster-, Pfingst- und Sommerferien bietet das Mehrgenerationenhaus Gänsbühl einen Flohmarkt an. Kinder und Jugendliche haben hier die Möglichkeit, ihre Sachen wie Kleidung, Spielsachen, Bücher, und vieles mehr zu verkaufen. Die Termine sind am 14. April, 9. Juni und am 15. September. Das Angebot findet von 10 bis 13 Uhr im Freien vor der Einrichtung am Katzenlieselesturm in der Herrenstraße 43 in Ravensburg statt. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Der Aufbau beginnt um 9.30 Uhr nach Einweisung durch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter des Mehrgenerationenhauses. Die Standgebühr beträgt 50 Cent pro Meter.

Bei Regen wird der Flohmarkt um eine Woche verschoben. Am 9. Juni und 15. September findet unter der Regie von Bernd und Felix Mai zusätzlich ein Hausflohmarkt zugunsten der sozialen Arbeit der Einrichtung statt. Hier werden von Bürgern gespendete Sachen verkauft. Weiterhin gibt es immer am zweiten Samstag im Monat von 9 bis 12.30 Uhr einen Secondhand-Kleiderverkauf für Frauen und Männer. Veranstalter ist das Mehrgenerationenhaus Gänsbühl. Infos gibt es im Stadtteilbüro unter Telefon 0751 / 3909.