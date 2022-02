Fliegender Teppich spendet Gutscheine für Ticket-Tafel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das syrische Restaurant Fliegender Teppich unterstützt die Ravensburger Ticket-Tafel. Ab sofort stellt der Inhaber, Ali Almohamed, den Gästen der Ticket-Tafel der Freiwilligenagentur Ravensburg jeden Monat zehn Gutscheine für ein kostenloses Essen freier Wahl zur Verfügung. Ehrenamtliche der Ticket-Tafel werden die Gutscheine vermitteln.

Ali Almohamed, der mit seiner Frau Halima 2016 nach Ravensburg kam, hat nichts vergessen: Die freundliche Aufnahme und große Hilfsbereitschaft durch die Stadtverwaltung und ehrenamtliche Integrationshelfer, die schnelle Integration der Kinder über die sofortige Einschulung und Aufnahme in den Kindergarten, die Sprach- und Integrationskurse, den Montagstreff mit den vielen Ehrenamtlichen. Mit großer Freude erinnert er sich auch an die Ticket-Tafel. Hier erhielt er, gleich nach der Registrierung als Gast, kostenlose Eintrittstickets. An die gemeinsamen Ausflüge ins Kindertheater, Kino oder Museum denkt er gern zurück. „Die Kinder hatten etwas zu erzählen, und wir gehörten zur Stadtgesellschaft dazu“, sagt Almohamed heute. Und wenn die Eltern arbeiten mussten, begleitete ein Nachbar die Kinder und übte gleichzeitig mit ihnen Deutsch.

Heute hat sich die Situation geändert. Almohamed und seine Familie sind nicht mehr Gast der Ticket-Tafel. Er und seine Frau sind nun selbstständige Gastronomen und möchten den Menschen etwas zurückgeben. „Wir danken der Stadt Ravensburg und der Ticket-Tafel“, sagt Ali Almohamed. „Wir werden diese Zeit niemals vergessen.“

Wer in Ravensburg wohnt und eine Sozialleistung, wie zum Beispiel Wohngeld empfängt, kann sich ebenfalls als Gast der Ticket-Tafel anmelden. Alle Infos gibt es bei der Freiwilligenagentur der Stadt Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/82102, auf Nachfrage unter der Mailadresse ticket-tafel@ravensburg.de oder im Internet unter www.ravensburg.de/tickettafel.

Wer im Team ehrenamtlich mithelfen möchte, kann sich ebenfalls gerne melden. Das Team freut sich über weitere Unterstützung.