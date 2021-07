Fleischer-Innung Ravensburg unterstützt die vom Hochwasser betroffenen Kollegen

Die Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrem Betrieb von der Hochwasserkatastrophe getroffen wurden, brauchen schnelle Unterstützung, so Thomas Wellhäuser, Obermeister der Fleischer-Innung Ravensburg, in einer Pressemitteilung. Die Fleischer-Innung Ravensburg spendet deshalb 1000 Euro an das kurzfristig gegründete Hilfswerk „Stiftung des Fleischerhandwerks“. Das Wichtigste sei jetzt schnelle finanzielle Unterstützung, um kostspielige Sofortmaßnahmen zu ermöglichen und Umsatzausfälle zumindest teilweise auszugleichen. Für die Innungsfachbetriebe der Fleischer-Innung Ravensburg sei es eine Selbstverständlichkeit, sich mit den geschädigten Kolleginnen und Kollegen auf diesem Weg solidarisch zu zeigen.