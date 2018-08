Fledermausnacht erstmals auf der Veitsburg erleben

Bereits zum fünften Mal veranstaltet die Ravensburger Naturschutzjugend (Naju), die Jugendorganisation des Naturschutzbunds (Nabu), eine Fledermausnacht. Zur sogenannten internationalen „Batnigth 2018“ sind alle Interessierten am Samstag, 25. August, um 19.30 Uhr eingeladen – und zwar auf die Veitsburg. Dort findet die Veranstaltung nach Angaben der Naju zum ersten Mal statt.

Durch die Fledermausexkursion führen die beiden Nabu-Experten Markus Ehrlich und Ingo Maier. Für Kinder hat die Naju-Gruppe eine Bastelaktion vorgesehen. Ausgerüstet mit einem „Batlogger“, einem Gerät das die Ultraschallgeräusche der Fledermäuse hörbar macht, wird nach einem kleinen Einführungsvortrag die Exkursion über den Philosophen- und Serpentinenweg führen. Wie der Nabu mitteilt, suchen die europäischen Fledermäuse im Spätsommer nach geeigneten Winterquartieren, die ihnen für die kalten Monate ausreichend Schutz bieten. Daher könne man die Tiere an bestimmten Stellen nun besonders gut beobachten. „Leider nehmen die Bestände durch den Verlust geeigneter Lebensräume stetig ab. Alte Baumbestände, die in ihren Höhlen und Ritzen vielfältigen Unterschlupf bieten, verschwinden zunehmend“, heißt es in der Ankündigung weiter.

Festes Schuhwerk und eine Lampe

Bei der Führung erfahren die Teilnehmer unter anderem, was sie zum Schutz dieser erstaunlichen Tiere tun kann. Die Veranstaltung dauert etwa zwei bis zweieinhalb Stunden und ist für Kinder ab acht Jahren geeignet. Sie findet nur bei trockenem Wetter statt. Festes Schuhwerk und eine Taschen- oder Kopflampe sind empfehlenswert. Die Veranstaltung ist kostenlos. Über eine kleine Spende freut sich der Nabu natürlich sehr.