Flappachweiher: 89-Jähriger stürzt steilen Abhang hinunter

Ein 89-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag in der Nähe des Flappachweihers in Ravensburg einen steilen Abhang hinuntergestürzt. Der Mann rutschte beim Wandern auf einem schmalen Pfad aus und glitt etwa 20 Meter einen Abhang hinunter, teilt die DRK Bergwacht Ravensburg mit.

„Der Mann wurde mit einem Flaschenzug und einer Gebirgstrage zurück auf den Weg gebracht und dem Rettungdienst übergeben“, sagt ein Sprecher der Bergwacht auf Anfrage von "schwäbische.de". Über den Gesundheitszustand des Mannes liegen keine Informationen vor.