Flappachbad zählt seit Eröffnung rund 4000 Badegäste

Das Ravensburger Flappachbad ist erfolgreich in die neue Badesaison gestartet. In den ersten drei Wochen haben rund 4000 Gäste das Naturfreibad besucht. Mit den Zahlen ist die Stadt zufrieden – und auch mit dem Schritt, das „Fläppe“ vorzeitig zu eröffnen.

Während das Freibad in der Nachbarstadt Weingarten erst diesen Freitag aus dem Winterschlaf erwacht ist, hat das Flappachbad schon seit dem 5. Mai offen. Wegen des guten Wetters hat die Stadt Ravensburg die Badesaison früher eingeläutet als vorgesehen (die SZ berichtete). Und der Plan ging voll auf: Bereits am ersten Wochenende sind laut Stadt rund 1000 Besucher in das Bad geströmt. „Das Eröffnungswochenende war sehr gut“, sagt Till Pfluger vom Amt für Schule, Jugend und Sport.

Zu Beginn sei immer eine gewisse „Badeeuphorie“ zu spüren, meint Pfluger. Mit der Zeit lasse diese nach. „Dass Flappachbad früher zu eröffnen, hat jedenfalls nicht geschadet“, so der Betriebsleiter der Ravensburger Bäder. „Die Kunden haben es dankbar angenommen.“ Am Pfingstwochenende hat das Fläppe 500 Besucher gezählt, am Freitag waren es an die 1000.

Einzig vom 14. bis zum 17. Mai war das Bad wegen kalter und nasser Witterung zu. An diesen Tagen griff die Schlechtwetterregelung. Sie besagt, dass das Fläppe bei durchgängigem Regen und Temperaturen unter 15 Grad Celsius ganztägig geschlossen bleibt.

Die erste Ferienwoche der Pfingstferien lief gut an – und die Wetterprognosen sagen auch für die zweite Woche perfektes Badewetter voraus. Sehr zur Freude der Stadt. Denn die Pfingstferien seien immer ein Gradmesser für die ganze Saison, meint Bäder-Betriebsleiter Pfluger. „Wenn die Pfingstferien schlecht laufen, kann das meist nicht mehr aufgeholt werden.“

Stand-up-Paddling kommt gut an

Die Stadt hat die Öffnungszeiten entsprechend angepasst, obwohl sich das Bad noch in der Vorsaison befindet: Vom 26. Mai bis 1. Juni kann von 10 bis 20 Uhr geschwommen und geplanscht werden. Am 2. Juni beginnt dann die Hauptsaison mit den regulären Öffnungszeiten von 9 bis 20 Uhr. Die Wassertemperatur beträgt derzeit 21 Grad Celsius.

Sehr gut komme auch das neu geschaffene Angebot des Stand-up-Paddlings an, so Till Pfluger. „Die Schnupperkurse sind schon oft nachgefragt und bereits für Kindergeburtstage gebucht worden“, berichtet er.