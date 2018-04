Flappachbad ist am Wochenende geschlossen

Der Bundesgerichtshof hat im November ein Urteil gesprochen, das die Pflichten bei der Schwimmbadaufsicht konkretisiert und die Beweislastfragen bei Badeunfällen klärt. Dem Urteil war ein jahrelanger Prozess vorausgegangen, bei dem ein zwölfjähriges Mädchen wegen eines Badeunfalls in einem kommunalen Freibad auf Schadenersatz geklagt hatte. Am Ende entschieden die Richter: „Zwar besteht keine Verpflichtung zur lückenlosen Beobachtung eines jeden Schwimmers. Die Schwimmaufsicht ist jedoch verpflichtet, den Badebetrieb und damit auch das Geschehen im Wasser fortlaufend zu beobachten und mit regelmäßigen Kontrollblicken daraufhin zu überwachen, ob Gefahrensituationen für die Badegäste auftreten. Dabei ist der Beobachtungsort so zu wählen, dass der gesamte Schwimm- und Sprungbereich überwacht werden kann, was gegebenenfalls häufigere Standortwechsel erfordert. Zu den Aufgaben der Aufsichtspersonen in einem Schwimmbad gehört es weiter, in Notfällen für rasche und wirksame Hilfeleistung zu sorgen.“ Das BGH-Urteil bestätige die Ravensburger Haltung zu dem Thema, sagt der städtische Sportamtsleiter Karlheinz Beck: „Wenn das Flappachbad geöffnet ist, braucht es unbedingt eine Badeaufsicht. Hinweisschilder allein reichen nicht aus.“ (jab)