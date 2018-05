Flappachbad eröffnet schon am Samstag

Wegen des guten Wetters beginnt die Badesaison im Ravensburger Flappachbad dieses Jahr früher als geplant – nämlich statt am 10. schon am 5. Mai, also am kommenden Samstag. Die Eintrittpreise steigen nicht. Damit kostet der Einzeleintritt für Erwachsene – wie bereits im Vorjahr – 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro. Neu im Angebot ist Stand-Up-Paddling: Hierfür können Kurse gebucht und Boards ausgeliehen werden.

Laut Karlheinz Beck, Leiter des städtischen Amts für Jugend, Schule und Sport, ist in den vergangenen vier Wochen viel über die Eröffnung des Bades diskutiert worden. Der April war außergewöhnlich warm und sonnig. Das Flappachbad blieb in dieser Zeit allerdings zu (die SZ berichtete) – unter anderem wegen der angespannten Personalsituation und dem fortdauernden Einsatz der Bademeister im Hallenbad. Denn: Öffnet das Bad, muss die Stadt als Betreiber ihre Aufsichtspflicht wahrnehmen und die Sicherheit der Badegäste gewährleisten, andernfalls haftet sie bei Unfällen. „Dieses Vorgehen war richtig und wurde uns jetzt von der Versicherung auch nochmals bestätigt“, betont Beck.

Nun sei die Zeit gekommen, das Flappachbad zu öffnen, so der Amtsleiter. „Das Bad ist betriebsbereit“, sagt er. Aufgrund der guten Wetterprognosen für das kommende Wochenende ist die Eröffnung um fünf Tage vorgezogen worden. Die Wassertemperatur in dem Naturweiher beträgt aktuell 17,5 Grad Celsius.

Baden bis zum 9. September

Die Eintrittspreise bewegen sich auf dem Niveau von 2017: Eine 12er-Karte kostet 35 Euro, ermäßigt 20 Euro, die Abendkarte ab 16.30 Uhr gibt es für 2,30 Euro beziehungsweise 2 Euro und der Preis für die Saisonkarte liegt bei 47 Euro, ermäßigt 27 Euro. Die Familienkarte gibt es wie gewohnt für 88 Euro. Alle Karten sind an der Kasse des Flappachbades erhältlich. Die Stadt weist darauf hin, dass eine Zahlung mit EC-Karte nicht möglich ist.

Zur Vorsaison, die bis zum 1. Juni dauert, hat das Bad von 12 bis 19 Uhr geöffnet – ebenso in der Nachsaison vom 3. bis zum 9. September. Zur Hauptsaison, 2. Juni bis 2. September, kann von 9 bis 20 Uhr gebadet werden.

Der Badebus, Linie 7A, fährt in der Vor- und Nachsaison dreimal pro Tag vom Ravensburger Busbahnhof zum Flappachbad – mit Zwischenhalt Wilhelmstraße, Gänsbühl, Abzweigung Hinzistobel, Schornreute und Abzweigung Flappachbad. In der Hauptsaison erhöht sich die Frequenz: Dann fährt der Badebus stündlich sowie am Wochenende und in den Sommerferien halbstündlich.

Wie immer gilt die Hitze- und Schlechtwetterregelung. Heißt: Bei 25 Grad Lufttemperatur um 18 Uhr (im Schatten) ist bis spätestens 21 Uhr geöffnet. Bei durchgängigem Regen und Temperaturen unter 15 Grad bleibt das Bad ganztägig geschlossen. Bei Regen am Morgen und voraussichtlicher Wetterbesserung im Laufe des Tages wird von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Alle Infos zu den Öffnungszeiten gibt es unter der Rufnummer 0751/61842.

Neu ist die Wassersportart Stand-Up-Paddling, auch Stehpaddeln genannt. Hierbei steht ein Sportler aufrecht auf einem Surfbrett und bewegt sich mithilfe eines langen Stechpaddels vorwärts. „Das ist für jede Altersklasse etwas und am Bodensee seit Langem weit verbreitet“, erklärt Till Pfluger, Betriebsleiter der Ravensburger Bäder. Fünf Boards wird es zu Beginn geben. Die Leihgebühr für eine Stunde beträgt 10 Euro. Es gibt einen Anfängerkurs: Dieser kostet für 1,5 Stunden, inklusive Board, 29 Euro.

Außerdem sind folgende Veranstaltungen geplant: Familienwochenenden am 2./3. Juni, 7./8. Juli sowie 11./12. August, DLRG-Sommerfest am 1. Juli (Ersatztermin am 15. Juli), Sommer-Open-Air der Musikschule am 23. Juni, Triathlon am 4. August und Lesefutter für Schwimmpausen von der Stadtbücherei Ravensburg vom 17. bis zum 30. August (immer dienstags und donnerstags, von 14 bis 18 Uhr).

Wie Anton Buck, kaufmännischer Leiter bei den Technischen Werken Schussental (TWS), erläutert, hatte das Flappachbad im Jahr 2017 ein Defizit von 164 000 Euro. 74 578 Besucher zählte das Bad an insgesamt 107 Tagen.

Übersichtskarte: Thermen und Freibäder