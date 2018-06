Flüchtlingscontainer für Einkommensschwache

Es erscheint absurd. Auf der einen Seite suchen Menschen händeringend eine Wohnung in Ravensburg, vor allem auch viele Alleinerziehende mit wenig Geld. Auf der anderen Seite stehen relativ neue Unterkünfte, die 2015 und 2016 für Flüchtlinge eingerichtet wurden, ganz oder beinahe leer. Zum Beispiel die am Weststadtfriedhof. Die Ravensburger SPD hat jüngst einen Antrag gestellt, diese Unterkünfte zu einfachen Sozialwohnungen umzuwidmen. Aber so einfach scheint das nicht zu sein.

Weil eine halb volle Unterkunft ähnliche Kosten verursacht wie eine volle und das Land Zuschüsse nach der tatsächlich belegten Bettenzahl gewährt, versucht der für die Erstunterbringung von Flüchtlingen zuständige Landkreis, nach und nach die Menschen an einigen Standorten zu bündeln. Kosten für Heizung oder soziale Betreuung fallen dann eben nicht in allen Wohnanlagen an, die 2015 und 2016 in großer Eile errichtet wurden. Die Container sind jetzt schon nicht mehr alle voll besetzt.

Zum Beispiel in der Ravensburger Weststadt an der Schmalegger Straße. Dort konnte aus Brandschutzgründen ohnehin nur das Erdgeschoss belegt werden, das Obergeschoss blieb von Anfang an leer. Monatelang wohnten in den Containern nur sechs bis acht Menschen. Diese Module ließen sich schnell füllen – entweder in der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern, für die die Kommunen zuständig sind, oder eben als einfache Sozialwohnungen. Das fordert die Ravensburger SPD.

Menschen, die im Schatten leben

Dabei haben die Sozialdemokraten als potenzielle Mieter Menschen im Blick, „die im Schatten leben, Geringverdiener sind, in prekären Verhältnissen leben, die keinen Wohnberechtigungsschein erhalten“, so Stadträtin Heike Engelhardt.

Denn bis zur Gründung der städtischen Wohnbaugesellschaft dürfte es noch einige Monate dauern. Und weitere Monate oder Jahre, bis die ersten neuen Sozialwohnungen nach Vorbild der Fischerwiese fertig beziehbar sind. „Wir werden unseren Antrag erweitern und vorschlagen, dass die Stadt auch als Zwischenmieterin von leer stehenden Einliegerwohnungen auftritt, die sie dann wieder untervermietet“, sagt Engelhardt. Es wird nämlich geschätzt, dass in Ravensburg 800 Wohnungen leer stehen, weil die Eigentümer keine Notwendigkeit sehen, sie zu vermieten.

Auch der CDU-Sozialpolitiker Rolf Engler würde die leeren Asylbewerber-Container gerne nutzen und bringt einen älteren Vorschlag von sich wieder aufs Tapet, den Ergathof zu nutzen und dort die leer werdenden Container aufzustellen – nebeneinander, damit das Brandschutzproblem keines mehr sei. Die Gründung der Wohnungsbaugesellschaft hält er hingegen für überflüssig und bevorzugt eine Zusammenarbeit mit dem Bau- und Sparverein, um neue Sozialwohnungen zu bauen. „Wir brauchen da nicht eine eigene Parallelfirma mit Sekretariat und allem aufzubauen“, meint er. Und für die leer stehenden Privatwohnungen habe die Stadt gar keine Handhabe. Wenn jemand nicht vermieten wolle, könne er schlecht dazu gezwungen werden.

Es ist nicht so einfach

So einfach lassen sich frühere Flüchtlingscontainer nicht zu Sozialwohnungen ummodeln. Zum einen stehen viele im Außenbereich, wo es für die zeitweise Unterbringung von Asylbewerbern Befreiungen gab, für regulären neuen Wohnraum aber derzeit nicht. Zum anderen gehören viele der Container und Holzbauten dem Landkreis. Der hat schon zwei an Kommunen veräußert und 20 vermietet, will jedoch gar nicht alle los werden. Denn was passiert, wenn 2018 oder 2019 eine weltpolitische Krise erneut Millionen Menschen zur Flucht zwingt? Dann braucht der Landkreis Reserven, um nicht wieder in die unangenehme Situation zu geraten, Schulturnhallen oder alte Gewerbehallen zu besetzen.

„Wir prüfen derzeit, welche Kapazitäten wir im Hinblick auf prognostizierte Zugänge und voraussichtliche Wechsel in die Anschlussunterbringung künftig für die vorläufige Unterbringung benötigen“, so Franz Hirth, Pressesprecher des Landratsamtes. „Dabei verfolgen wir verständlicherweise das Ziel, von uns nicht mehr benötigte Unterkünfte einer sinnvollen Folgenutzung zuzuführen.“

„Die Stadt Ravensburg hat für die Anschlussunterbringung für Geflüchtete teils mehrgeschossige Unterkünfte in guter Qualität gebaut, die später für andere Wohnnutzungen auch geeignet sind“, äußert sich der städtische Pressesprecher Alfred Oswald. „Ganz allgemein: Es ist mit Containern nicht ganz so einfach, wie man es sich vielleicht vorstellt. Auch Containerstandorte brauchen eine Baugenehmigung. Wasser und Abwasser, Strom, Heizung, Kanalanschluss, ein Fundament und Stellplätze sind erforderlich. Solche Unterkünfte neu zu errichten, wäre also auch nicht ganz leicht.“ Die Stadtverwaltung setze bei diesem Thema auf den Bau richtiger Häuser – auf gute Stadtplanung mit einem ausgewogenen Mix an Wohnungen für alle Bürgergruppen. Auch wenn das nicht von heute auf morgen geht.

Mehr entdecken: Neben der Sprache die deutsche Kultur lernen

Mehr entdecken: Ravensburg geht gegen Wohnungsnot vor