Fjarill spielt in der Zehntscheuer

Das Folk-Duo Fjarill kommt am Samstag, 4. Mai, um 20 Uhr in die Zehntscheuer (ZS) nach Ravensburg. Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Info, im Musikhaus Lange und bei der „Schwäbischen Zeitung“ im Internet unter www.tickets.schwäbische.de und unter Telefon 0751/29555777. Der Eintritt kostet 20 Euro (auch an der Abendkasse), ermäßigt 18 Euro, ZS-Mitglieder zahlen 16 Euro.

Acht gemeinsame Alben („Midsommar“ wurde soeben veröffentlicht), Weltmusikpreise, Konzerte in ganz Europa – Fjarill haben viel erreicht, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter. Aino Löwenmark (Klavier, Gesang) und Hanmari Spiegel (Geige, Gesang) werden mit ihrem gefühlvollen Kammer-Folk, der laut Ankündigung auch mal mit Weltmusikpop und schwedischen Texten flirtet, das hiesige Publikum verzaubern. „Die beiden Damen kreieren einen ganz eigenen Sound, in dem sie ihre so gegensätzliche Herkunft nicht verstecken“, kündigen die Veranstalter an. In Hamburg haben sie sich gefunden, doch sie stammen aus Schweden und Südafrika.

Wer ihren poetisch-melancholischen Klangwegen folgen will, braucht Muße. Denn „vor allem wenn wir live spielen, gibt es bei uns lange Momente der Stille. Es gibt eine ungeheuer große Sehnsucht danach, das hören wir von unserem Publikum immer wieder“, sagen die Musikerinnen von sich. Und so entstehe ein Spiel mit der Stille wie der Improvisation, das ihr Konzertpublikum immer wieder fasziniert. Unter www.fjarill.de gibt es weitere Infos zur Band.