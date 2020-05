Fitness für zu Hause: Wie lange halten Sie den Unterarmstütz?

Die behördlichen Auflagen sind seit Mittwoch noch etwas mehr gelockert worden. Golfer, Tennisspieler und Leichtathleten dürfen wieder auf die Trainingsplätze. Fitnessstudios bleiben in Baden-Württemberg aber – noch – für den normalen Trainingsbetrieb geschlossen. Das Ravensburger Fitness- und Gesundheitscenter Radius etwa kann aber Physiotherapie anbieten, mit Rezept sind auch Termine für die medizinische Trainingstherapie möglich. Der Fitnessbereich bleibt aber geschlossen, Kurse finden auch nicht statt. Doch auch zu Hause kann und sollte etwas für die Gesundheit getan werden. Die „Schwäbische Zeitung“ und das Radius geben daher weiter kleine Tipps für Übungen zu Hause. Heute: der Unterarmstütz.

An dieser Stelle wird es mal Zeit für einen kleinen Wettkampf. Und dazu ist der Unterarmstütz prima geeignet. Er dient der Kräftigung von Bauch, Rumpf und Schultergürtel – Vergleiche untereinander sind ganz leicht möglich. Also: Holen Sie sich Freunde (egal ob im direkten Kontakt mit nötigem Abstand oder virtuell verbunden), motivieren Sie Ihre Familienmitglieder zu einem Wettkampf. Wer hält einen Durchgang länger aus? Wer kommt in Summe auf die längste Zeit im Unterarmstütz?

Die Haltung: Der ganze Körper ist gestreckt, man stützt sich auf die Unterarme. Die Ellenbogen liegen genau unter der Schulter (siehe Bild unten, Foto: Radius). „Den Rücken gerade halten, nicht ins Hohlkreuz gehen, aber auch keinen Buckel machen“, sagt Sporttherapeutin Svenja Fuß. Ganz wichtig: „Der Bauch muss angespannt sein!“ Dann kann der kleine Wettkampf beginnen. Die Übung gilt aber nur so lange als korrekt ausgeführt, wie die Position sauber gehalten werden kann. Es darf nicht gewackelt werden. Ziel sind drei bis vier Durchgänge, dazwischen immer eine kleine Pause von 30 Sekunden bis einer Minute. (tk)