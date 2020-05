Fitness für zu Hause: Was der Russe mit den Bauchmuskeln zu tun hat

Die behördlichen Auflagen sind seit Montag zwar etwas gelockert worden, Fitnessstudios dürfen in Baden-Württemberg aber weiterhin nicht öffnen. Nur die Bereiche der Physiotherapie dürfen geöffnet haben – etwa beim Ravensburger Fitness- und Gesundheitscenter Radius. Doch auch zu Hause kann und sollte etwas für die eigene Gesundheit getan werden. Die „Schwäbische Zeitung“ und das Radius geben daher weiter kleine Tipps für Übungen zu Hause. Heute: die Rumpfrotation.

Die Übung: Was zur Kräftigung der schrägen Bauchmuskulatur dient, wird in Fachkreisen auch „Russian Twist“, also russische Drehung, genannt. In der Ausgangsposition (Bild oben, Fotos: Radius) sitzt der Sportler leicht nach hinten gelehnt mit aufgestellten Füßen, der Bauch ist angespannt. Wer geübt ist, kann in beiden Händen ein Gewicht halten, etwa kleine Hanteln oder kleine Wasserflaschen. Der Oberkörper wird dann von einer zur anderen Seite gedreht. Das Ganze zwischen zehn- und 15-mal pro Seite, dann eine kurze Pause einlegen und zwei Serien anschließen.

Was zu beachten ist: „Die Brust muss raus, der Bauch ist immer angespannt“, sagt Sporttherapeutin Svenja Fuß. „Dazu sollte die Übung in einem zügigen Bewegungstempo ausgeführt werden.“ (tk)