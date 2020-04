Fitness für zu Hause: Liegestütze auf den Knien

Aufgrund der behördlichen Auflagen in Baden-Württemberg dürfen auch Fitnessstudios während der Corona-Krise nicht aufmachen. Doch auch zu Hause kann und sollte etwas für die eigene Gesundheit getan werden. Die „Schwäbische Zeitung“ und das Ravensburger Gesundheits- und Fitnessstudio Radius – das nur seinen Bereich für die Physiotherapie geöffnet haben darf – geben in den kommenden Tagen kleine Tipps für Übungen zu Hause. Heute: der Knieliegestütz.

Die Übung: Wer sich nicht gleich an „richtige“ Liegestütze wagen möchte, für den sind Knieliegestütze eine gute und einfachere Alternative. Auch sie sind dazu da, die Arme und die Brustmuskulatur zu kräftigen. Die Position zu Beginn ist wie im Bild oben bei Sporttherapeutin Svenja Fuß (Fotos: Radius). Die Knie sind am Boden, befinden sich aber hinter der Hüfte. Der Rücken bleibt ganz gerade, der Bauch ist angespannt. Dann die Ellenbogen eng am Körper beugen und die Nase Richtung Boden absenken. „Die Hände kräftig in den Boden schieben und dann die Arme wieder strecken“, sagt Svenja Fuß. Zwischen zehn und 15 Wiederholungen, dann eine kurze Pause und das Ganze zweimal wiederholen. „Ganz wichtig ist: nicht ins Hohlkreuz gehen“, sagt Fuß.