Fitness für zu Hause: Die einbeinige Brücke

Die behördlichen Auflagen werden immer weiter gelockert. Golfer, Tennisspieler und Leichtathleten dürfen wieder auf die Trainingsplätze. In manchen Bundesländern dürfen auch Fitnessstudios unter besonderen Auflagen öffnen. In Baden-Württemberg noch nicht. Das Ravensburger Fitness- und Gesundheitscenter Radius etwa kann aber Physiotherapie anbieten, mit Rezept sind auch Termine für die medizinische Trainingstherapie möglich. Der Fitnessbereich bleibt aber geschlossen, Kurse finden auch nicht statt. Doch auch zu Hause kann und sollte etwas für die Gesundheit getan werden. Die „Schwäbische Zeitung“ und das Radius geben daher weiter kleine Tipps für Übungen zu Hause. Heute: die einbeinige Brücke.

Die Übung: Im Rahmen dieser Fitnessserie gab es zu Beginn schon die Brücke – ein Training zur Kräftigung der Gesäßmuskulatur und der Beinrückseite. Die intensivere Variante gibt es heute, nämlich die Brücke mit nur einem Bein. In der Ausgangsstellung des Bridging, wie die Übung in Fachkreisen heißt, wird eine Ferse aufgestellt und das andere Bein angezogen. Die Muskeln am Gesäß und am Bauch sind angespannt (siehe Bild oben, Fotos: Radius). Dann das Becken anheben (siehe Bild unten) und langsam absenken. Zwei Durchgänge mit jeweils zehn bis 15 Wiederholungen pro Seite. Dazwischen wie immer eine kurze Pause einlegen. „Das angezogene Bein bleibt immer in derselben Position“, sagt Sporttherapeutin Svenja Fuß.