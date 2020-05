Fitness für zu Hause: Dehnung für beide Seiten des Oberschenkels

Die behördlichen Auflagen werden immer weiter gelockert. Golfer, Tennisspieler und Leichtathleten dürfen wieder auf die Trainingsplätze. In manchen Bundesländern dürfen auch Fitnessstudios unter besonderen Auflagen öffnen. In Baden-Württemberg dürfen Studios wie das Ravensburger Fitness- und Gesundheitscenter Radius ihre Fitnessbereiche ab dem 2. Juni wieder unter Auflagen öffnen. Kurse in der Trainingshalle finden aber noch nicht statt. Doch auch zu Hause kann und sollte etwas für die Gesundheit getan werden. Die „Schwäbische Zeitung“ und das Radius geben daher weiter kleine Tipps für Übungen zu Hause. Heute: Dehnung für den Oberschenkel.

Für die Rückseite: Die Oberschenkelrückseite soll bei dieser Übung gedehnt und entspannt werden. Dazu wird dabei die Lendenwirbelsäule entlastet. Zur Übung: Das angehobene Bein greifen und lang strecken (siehe erstes Bild, Fotos: Radius). Wer mit den Händen schlecht unter seinen Oberschenkel greifen kann, kann auch mit einem Handtuch oder einem Seil unterstützen. „Die Ferse zur Decke schieben und das untere Bein gestreckt am Boden lassen“, sagt Sporttherapeutin Svenja Fuß.

Für die Vorderseite: Hier geht es um Dehnung und Entspannung der Oberschenkelvorderseite und des Hüftbeugers. Zur Übung: Seitlich liegen, die Ferse zum Gesäß ziehen, der Oberschenkel bleibt waagerecht und das untere Bein wird zum Bauch gezogen, damit kein Hohlkreuz entsteht (siehe zweites Bild). „Die Dehnung in der Oberschenkelvorderseite muss spürbar sein“, sagt Svenja Fuß. Beide Übungen jeweils 30 bis 60 Sekunden pro Bein halten, zwei Durchgänge machen.