Firmen verschenken an Mitarbeiter Ravensburger Geschenk-Gutscheine im Wert von mehr als 1,5 Millionen Euro

Die Einzelhandelsbetriebe und Gastronomie in Ravensburg trifft der Lockdown besonders hart. Das ohnehin schon schleppend angelaufene Weihnachtsgeschäft komme nun weitgehend zum Erliegen, sagt Eugen Müller, Geschäftsführer des Wirtschaftsforums Pro Ravensburg (Wifo), in dessen Pressemitteilung und weiter: „Wir machen uns große Sorgen um die Ravensburger Innenstadt.“

Doch viele lokale Unternehmen – darunter Vetter, Rafi, Omira, Andritz Hydro, Ravensburger, Bausch, Labor Dr. Gärtner und andere – setzten ein starkes Zeichen der Solidarität. Sie verschenken Ravensburger Geschenk-Gutscheine im Wert von mehr als 1,5 Millionen Euro an ihre Mitarbeiter.

Mit der Entscheidung für die Gutschein-Aktion zur Stärkung der Ravensburger Innenstadt in Zusammenarbeit mit der Initiative Ravensburg (Stadt und Wifo) knüpfe der Pharmadienstleister Vetter an Hilfsaktionen rund um seine Standorte in Ravensburg und Langenargen an, so Wifo-Vorstand und Senator h.c. Udo J. Vetter. „Wir freuen uns, dass wir mit dieser Lösung den lokalen Einzelhandel und die Gastronomie unterstützen können“, wird Lothar Arnold, Geschäftsführer von Rafi, zitiert. Da alle betriebsinternen Weihnachtsfeiern im Zuge von Corona hätten abgesagt werden müssen, wolle das Unternehmen diesen Ausfall mit den Einkaufsgutscheinen für die Mitarbeiter zumindest teilweise kompensieren. Das sieht auch Diethard Müller vom Labor Dr. Gärtner so. Neben Dank und Anerkennung für die in den vergangenen Monaten geleistete Arbeit aller Mitarbeitenden biete sich mit den Ravensburger Geschenk-Gutscheinen eine Möglichkeit, den Handel und Organisationen vor Ort zu unterstützen. Beides ist gemäß der Pressemitteilung auch für Hanspeter Mürle, Vorstand der Ravensburger AG, ein Anliegen.

Stadt und Wifo sind dankbar für das große finanzielle Engagement seitens der Wirtschaft, heißt es weiter. „Damit stärken die Unternehmen unseren lokalen Einzelhandel und die Gastronomie“, wird Oberbürgermeister Daniel Rapp zitiert. In dieser Zeit unterstütze die Gutschein-Aktion die Ravensburger Innenstadt, so Wifo-Vorstandssprecher Thomas Reischmann. „Dafür sind wir sehr dankbar.“ Die Gutscheine können mittlerweile bei Wifo-Mitgliedsunternehmen in mehr als 150 Annahmestellen eingelöst werden.