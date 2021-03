Firenze-Stammtisch spendet 500 Euro an Hospiz Ravensburg

Seit mehr 25 Jahren trifft sich eine Gruppe Männer inzwischen im fortgeschrittenen Lebensalter regelmäßig im Café Firenze, um dort über das aktuelle Tagesgeschehen zu diskutieren. Die Gespräche über die Pandemie brachte schließlich den Vorstand auf die Idee, dass die Geburtstagsspende eines jedes Mitglieds in Form eines Freigetränkes – Cappuccino – in eine Spende umgewidmet werden soll. Dies ergab, mit einer zusätzlichen freien Spende die Summe von 500 Euro. Bei der Abstimmung, wer der Empfänger der Spende sein soll, wurde nach diversen Vorschlägen das Hospiz Schussental/Ravensburg einstimmig gewählt. Aktuell sind die Stammtischtreffen zwar nicht möglich, aber die Mitglieder trinken ihren regelmäßigen Café to go, um das Café zu unterstützen. Im Vordergrund die beiden Vorsitzende Manfred Deutschle (links) und Kurt Nachbaur. Foto: Siegfried Heiss