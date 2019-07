Finnische Heavy-Metal-Band im Ravensburger Oberschwabenklub

Das finnische Heavy-Metal-Sextett „Battle Beast“ kommt noch dieses Jahr für ein Konzert nach Ravensburg. Die Musiker spielen auf ihrer „No more Hollywood endings“-Tour am Mittwoch, 4. Dezember, ab 20 Uhr im Oberschwabenklub. Auch ein „Special Guest“ ist für das Konzert angekündigt. Derzeit auf Welttournee mit Konzerten in Russland, kommt die Truppe um Frontfrau Noora Louhimo auf der Europatour im Winter in viele Städte auf dem europäischen Festland und in Großbritannien, wie die Veranstalter mitteilten. Mit dem neuen Album konnte die Band den Informationen zufolge in einigen europäischen Ländern hohe Chartplatzierung erzielen: So landete die Platte in Finnland auf Platz eins, in Deutschland auf Platz elf, in der Schweiz auf Platz zwölf sowie in Österreich auf Platz 36.